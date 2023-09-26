هام/ بلاغ مروري بمناسبة عطلة المولد النبوي

بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف، اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بلاغا مروريا، اعلمت من خلاله جميع مستعملي الطريق أنّ عديد الطرقات بمختلف ولايات الجمهورية ستشهد كثافة في حركة المرور خاصّة في اتجاه ولاية القيروان خلال الأيام القادمة كالآتي:

يوم الثلاثاء 26/09/2023 بداية من الساعة 08.00 إلى الساعة 22.00.

يوم الأربعاء 27/09/2023 بداية من الساعة 08.00 إلى الساعة 22.00.

يوم الخميس 28/09/2023 بداية من الساعة 08.00 إلى الساعة 22.00.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإلتزام بتطبيق القانون وإحترام مبادئ السلامة المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك من خلال:

• عدم الإفراط في السرعة.

• الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

• تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

• ضرورة إستعمال حزام الأمان.

• عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.

• الانتباه أثناء شق الطريق.

• عدم حمل اشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.

• ضرورة تفقد التجهيزات الفنية للعربات لتفادي الأعطاب والحوادث.

• تجنب السياقة في حالة التعب والإرهاق.

هـذا وقد تمّ وضع كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق ويمكن عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة:

إدارة شرطة المرور: 71.343.201

شرطة النّجـدة: 197.

المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني: 71.960.448.

الحرس الوطـني: 193.

الحماية المدنيّــة: 198.