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الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. القيروان تنتظر استقبال أكثر من مليون زائر

2023/09/26 أهم الأخبار, ثقافة, مجتمع

قال وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشايبي، أنّ ولاية القيروان تطمح إلى تسجيل ما يفوق المليون زائر، هذه الليلة ويوم غد، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
واعتبر الوزير، في تصريح لاذاعة موزاييك، ان هذا الإقبال سيُساهم في خلق حركية اقتصادية وثقافية وسياحية، وهو ما من شأنه أن يجعل القيروان مركز إشعاع، وفق تقديره.
واشار الوزير لدى إشرافه على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان، الى ان الوزارة عملت من خلال هذه الاحتفالية على أن يكون الفكر الديني لصيق بمشاغل الناس والمجتمع، وذلك من خلال تنظيم ندوات فكرية بينها الندوة المولدية التي مثلت ثقاقة الإصلاح أبرز مواضيعها.

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