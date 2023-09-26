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بأقل سعر: تونس تشتري قمحا لينا وعلف شعير في مناقصة دولية

2023/09/26 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, سياسة

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأنّ الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في تونس اشترت حوالي مئة ألف طن متري من القمح اللين و50 ألف طن متري من علف الشعير في مناقصة دولية، اليوم الثلاثاء.
وقال متعاملون أوروبيون، وفق ما نقلته رويترز، إنّ تونس اشترت القمح بأقلّ سعر، وهو 274.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وكذلك الشعير بأقل سعر، وهو 219.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
وقُدمت العروض في المناقصة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
وتعكس النتائج تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن إجراء تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

المصدر: رويترز+موزاييك

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