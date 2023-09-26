جوهر بن مبارك في إضراب جوع مفتوح

أعلَنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر، ان الناشط السياسي والموقوف على ذمة القضية، جوهر بن مبارك، قد دخل في إضراب عن الطّعام بداية من منتصف اللّيلة الفاصلة بين يومي الإثنين 25 و الثلاثاء 26 سبتمبر ، احتجاجا على ما وصفته بـ “المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب”.

واكدت هيئة الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ جوهر بن مبارك لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة و الإفراج عنه و عن كافة المعتقلين في هذه القضيّة السياسيّة المختلقة و المفبركة، وفق نص البيان.

هذا واعربت هيئة الدفاع عن تفهمها للظّروف التي دفعت جوهر بن مبارك لهذا القرار الخطير رفضًا للظّلم احتجاجًا على توظيف القضاء في خصومة سياسيّة .

كما اعلنت مساندتها لكل النّضالات الفرديّة و الجماعيّة التي يخوضها المعتقلون في هذه القضيّة و جميع المعتقلين السّياسيّين وضحايا محاكمات الرّأي دفاعا عن حرّياتهم.

وناشدت هيئة الدفاع جميع الأحرار في تونس لمساندة هذا التّحرّك النّضاليّ المشروع، والمؤمنين بالقضايا العادلة من مكوّنات الطّيف السّياسي والمنتظم الحقوقي لبذل كلّ الجهود لإنهاء هذه المظلمة الصّارخة، حسب ذات المصدر.