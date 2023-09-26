قفصة-انتخابات المجالس المحليّة: مكاتب قارّة ومتنقلة تشرع اليوم في عملية تحيين السجل الإنتخابي بمعتمديات الجهة

إنطلقت اليوم الثلاثاء بكامل معتمديات ولاية قفصة عمليّة تحيين تسجيل الناخبين بواسطة فرق قارّة وأخرى متنقلة، وهي عملية أطلقتها الهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات استعدادا لإنتخابات المجالس المحلّية المُقرّرة ليوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال المنسق الجهوي للهيئة الفرعية، محمد بو سعده، أن 83 فريقا قارّا ومتنقلا موزّعة على كلّ معتمديات الولاية قد شرعت منذ الساعات الأولى من الصباح في عمليّة تحيين تسجيل الناخبين، في إطار حملة وطنية أطلقتها الهيئة العليا للإنتخابات تمهيدا لإجراء إنتخابات المجالس المحلّية.

وتمركز في اليوم الأوّل لهذه الحملة، التي تدوم أسبوعين، بمقرّات المعتمديات والبلديات ومكاتب البريد وبعدد من الفضاءات التجارية الكبرى، وكذلك بمحطّة النقل البربي بمدينة قفصة وبمقرّي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبمقرّ الهيئة الفرعية للإنتخابات، وببعض نوادي الشباب الريفي بمناطق ريفية، أعوان المكاتب القارّة للتحيين، البالغ عددها 57 مكتبا.

أمّا الفرق المتنقلة، والبالغ عددها 26 فريقا تضمّ 52 عونا، فقد ركّزت نشاطها على الإتصال المباشر بالمواطنيين لتحسيسهم بأهمية تحيين السجل الإنتخابي، وإنتشر أعوانها في الأحياء وفي الشوارع الرئيسية بمدن وقرى الولاية، كما زاروا محلاّت تجارية وأحياء سكنية والأسواق.

ولإحكام الإستعداد لعملية تحيين السجل الإنتخابي، نظّمت الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة دورة تكوينية يومي الأحد والإثنين الماضيين لفائدة أعوان المكاتب القارّة والمتنقلة.

وحسب المنسق الجهوي للهيئة، فإنّ فترة التحيين ستشهد تنفيذ عدّة مشاريع لتحيين تسجيل الناخبين، سوف تتركّز على المرأة الريفية في الوسط القروي وعلى المبيتات الجامعية والمناطق الصناعية والإدارات العمومية وعلى الأحياء والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية.

وتنقسم ولاية قفصة إلى 13 معتمدية تضمّ 83 دائرة إنتخابية، وسوف يقوم الناخبون يوم 24 ديسمبر المقبل بإنتخاب 96 عضوا بمجالسها المحلّية البالغ عددها 13 مجلسا.

وإستنادا إلى آخر تحيين للسجل الإنتخابي جرى في شهر أكتوبر من سنة 2022، فإنّ عدد الناخبين يبلغ 182 ألفا و 701 ناخب وناخبة.