يهم الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس المحلية..أعدوا ملفاتكم..

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية للانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة (دون حاجة للتعريف بالإمضاء)، وإيداع ملفات ترشحاتهم في الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر و1 نوفمبر 2023 في جميع مقرات الهيئات الفرعية.

ووضعت الهيئة على صفحتها الرسمية الوثائق المرفقة بملف الترشح ونماذج منها على غرار مطبوعة مطلب الترشح ومطبوعة التصريح على الشرف واستمارة تجميع التزكيات.

ومن بين الوثائق المطلوبة موجز للبرنامج الانتخابي للمترشح ممضى من قبل 50 مزكيا من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، وألا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 15 مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.

كما يتضمن ملف الترشح بطاقة إعاقة بالنسبة للناخبين من ذوي الإعاقة الذين يرغبون في الترشح، وتوكيلا معرفا عليه بالإمضاء في صورة تقديم مطلب الترشح من الغير.

وذكرت الهيئة بأنه بإمكان الراغبين في الترشح التثبت من تسجيلهم وتسجيل المزكين بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها (العمادة) باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # وتحيين التسجيل عند الاقتضاء بزيارة موقع touenssa.isie.tn، أو بالاتصال بمكاتب التسجيل القارة أو المتنقلة التي تضعها الهيئة على ذمتهم، مشيرة إلى أنه لا يقبل المترشح أو المزكي غير المسجل في الدائرة الانتخابية (العمادة) المعنية.

وتنتظم انتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى في 24 ديسمبر 2023، في 2155 دائرة انتخابية.

وأعلنت هيئة الانتخابات عن الرزنامة المتعلقة بكافة مراحل هذه الانتخابات بعد نشر أمر دعوة الناخبين وأمر التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية بالرائد الرسمي يوم الجمعة 22 سبتمبر.