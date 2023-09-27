بلاغ هام من وزارة الفلاحة حول وضعية السدود الكبرى

جوهر بن مبارك في إضراب جوع مفتوح

الدستوري الحر يتوجه بطعن جديد إلى المحكمة الإدارية

ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الروسي؟..

فريق طبي ينجح في تدخل طبي نوعي في زراعة صمام رئوي دون جراحة لطفل مصاب بتشوه خلقي معقد في القلب

2023/09/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نجح فريق طبي، اليوم الاربعاء، في تدخل طبي نوعي من زرع صمام رئوي دون جراحةً لطفل يبلغ من العمر 11 سنة ومصاب بتشوه خلقي معقد في القلب في احدى المصحات الخاصة بتونس العاصمة.

وأوضح أحد أعضاء الفريق الطبي والطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين والقسطرة الطبية، ذاكر الاهيذب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الطفل يشكو من انتفاخ في البطين الايمن للقلب مما تسبب له في قصور قلبي أيمن استوجب تدخلا طبيا يتمثل في قسطرة علاجية دون جراحة ويعتبر التدخل نوعيا لان عملية القسطرة حدثت على صمام رئوي تمت زراعته منذ سن السنتين.

ولفت الى أن الفريق الطبي يضم أطباء قلب (ذاكر الاهيذب و عبد الجليل فرحاتي) وجراح قلب (نعمان عبيد) وطبيب تبنيج (نوفل عبد الرحيم).

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn