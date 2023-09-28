إحباط عملية حرقة وإلقاء القبض على 10 أنفار تم الإحتفاظ ب3 منهم وحجز زورق مطاطي..

في إطار المجهودات المبذولة قصد التصدي للظواهر الإجرامية خاصة منها اجتياز الحدود البحرية خلسة واستهلاك وترويج المواد المخدرة توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية مفادها تواجد مجموعة من الشبان داخل كوخ بضيعة فلاحية كائنة بجهة برج عريف بالمهدية بصدد استهلاك المواد المخدرة, للغرض تم تكوين فريق أمني بمشاركة الدوريات العاملة بالمنطقة و بعد تطويق محيط المكان و مداهمة الكوخ أمكن العثور على عدد 05 أشخاص من بينهم صاحب الضيعة،.

هذا وبتفتيشهم عثر على قطعة صغيرة بنية اللون يشتبه في كونها من مادة الزطلة وعليه تم تقديم جميع الأطراف و المحجوز الي مقر فرقة الشرطة العدلية بالمهدية والذين بسماعهم اعترف ثلاثة منهم باستهلاكهم للمواد المخدرة

وبمراجعة النيابة العمومية بالمهدية اذنت بالاحتفاظ بالثلاثة أطراف من أجل ” المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة” وحجز قطعة المخدرات التي تم العثور عليها والابقاء على طرفين بحالة سراح.

و بمزيد تعميق التحريات مع ذوي الشبهة وتفحص الهاتف الجوال التابع لأحدهم أمكن معاينة صورة لزورق بلاستيكي كبير الحجم رمادي اللون وصورة لمحرك بحري و بسماعه صرح و انه ينوي الإبحار خلسة نحو السواحل الأوروبية ذلك بتنظيم من قبل نفر آخر قاطن زويلة المهدية الذي يتحوز علي ذات الزورق بمنزله و مقابل توفير معلوم البنزين و سترات النجاة و زيوت المحرك التي سيقع استعمالها في عملية الإبحار.

وبناءا علي هاته المعطيات تمت مراجعة ممثل النيابة العمومية بالمهدية و بعد الحصول علي الأذون القانونية تمت مداهمة منزل منظم عملية الحرقة والقبض عليه وحجز زورق مطاطي كبير الحجم و سترة نجاة برتقالية اللون و آلة ضغط هوائي ومجداف بحري وبسماعه أكد اقتنائه للمحجوزات المذكورة و المستخدمة في عملية الهجرة من لدن شخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 06 آلاف دينار معترفا بسعيه لتنظيم عملية الابحار و بحثه علي بعض الانفار الذين يرغبون في المشاركة.

وباستشارة النيابة العمومية واحاطتها بحيثيات الموضوع اذنت بفتح بحث ثان موضوع “تكوين وفاق بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة والاحتفاظ بثلاثة مظنون فيهم من أجل ذلك والأبحاث متواصلة.