وفاة الفنانة نجاح سلام

توفيت، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، المغنية والممثلة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاما عاشت معظمها في عالم الفن متنقلة بين لبنان ومصر وباقي البلدان العربية

اشتهرت سلام على مدى مسيرتها الطويلة بأداء الأغاني الوطنية للبلدان العربية إضافة إلى الابتهالات الدينية وخصوصا في الفترة الأخيرة من مسيرتها الفنية.

ونجاح محيي الدين سلام هي حفيدة الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، وابنة الفنان والأديب محيي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي.

صحبها والدها طفلة إلى القاهرة حيث تعرفت على كبار الفنانين والملحنين وسجلت عام 1949 أول أغانيها وهي (حول يا غنام) وأغنية (يا جارحة قلبي).

مثلت سلام أول أدوارها السينمائية في فيلم (على كيفك) بمشاركة ليلى فوزي وتحية كاريوكا ومحسن سرحان ومن إخراج حلمي رفلة ثم فيلم (ابن ذوات) مع إسماعيل ياسين وعبد السلام نابلسي والذى غنت فيه عددا من الأغنيات الشعبية مثل (برهوم حاكيني) و(الشاب الأسمر).

كما ظهرت في فيلم (الدنيا لما تضحك) مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، ثم فيلم (الكمساريات الفاتنات) مع كارم محمود، وفيلم (سر الهاربة) مع سعاد حسنى.

وكان فيلم (السعد وعد) سعدا على نجاح سلام عندما نشأت قصة حب بينها وبين الفنان محمد سلمان فتزوجا وأسسا شراكة فنية وأنجبا ابنتين هما سمر وريم.

في عام 1956 أسست مع زوجها محمد سلمان شركة إنتاج.

وخلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، غنت نجاح سلام أشهر أغانيها الوطنية ومنها “يا أغلى اسم في الوجود” وقصيدة “أنا النيل مقبرة للغزاة”، والتي سجلتها تحت القصف كما روت المغنية الراحلة في أحاديث صحفية.

عاشت نجاح سلام فترات طويلة في مصر وتم تكريمها بمنحها الجنسية المصرية عام 1974.