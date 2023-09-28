تعيين 3 قاضيات بلجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، أمر عدد 595 لسنة 2023 مؤرخ في 26 سبتمبر 2023، يقضي بتعيين 3 قاضيات بلجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة.

والقاضيات هن:

أمال العتروس، قاضية عدلية متفقدة عامة بوزارة العدل

ألفة القيراص قاضية إدارية مندوبة دولة بالمحكمة الإدارية

فاطمة الزهراء سلوم قاضية مالية ورئيسة قسم بمحكمة المحاسبات.

يذكر أنه وبتاريخ الخميس 21 سبتمبر 2023، صدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

