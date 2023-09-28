تخصيص قطعة أرض دولية لتركيز مستشفى ميداني في تطاوين



أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الخميس، أنها ستخصص في غضون الأسبوع القادم جزء من أرض دولية في ولاية تطاوين لتركيز مستشفى ميداني جهوي في إطار التعاون الدولي اثر اجراء تعديل للتخصيص المتعلق بهذه الأرض والصادر لفائدة وزارة الشؤون الثقافية.

وأفادت الوزارة انه تم الاتفاق، اثر جلسة عمل مع ممثلين عن وزاراتي الصحة والثقافة، على أن يتم تحديد هذا الجزء المخصص للمستشفى الجهوي من طرف الوزراتين المعنيتين.

وأبرزت أن هذه الأرض الدولية قد خصصت لفائدة وزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مركب ثقافي ومعهد موسيقى ومسرح الهواء الطلق بولاية تطاوين، موضحة ان اقتطاع جزء منها لفائدة المستشفى هو مقترح من والي الجهة.

وشدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع التي يتم تخصيص العقارات الدولية لفائدتها والعمل على التقليص فيها.

ولفت الرقيق الى سعي الوزارة الى تحقيق التوظيف الأمثل للعقار الدولي والتنسيق بين مختلف الوزارات لتلبية حاجيات جميع المرافق العمومية والاستجابة لكل الطلبات بما يساهم في تحقيق البعد الشامل للتنمية.