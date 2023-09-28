البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: مُستعدون لمواصلة دعم تونس للمضي في الاصلاحات

تحادث رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، مع نودريا مانسيروفا Nodira MANSUROVA رئيسة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “BERD”.

وأعربت رئيسة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعي المؤسسة المالية لمواصلة دعم تونس ومرافقتها ماليا ولوجستيا في هذه المرحلة للمضي قدما في الإصلاحات.

وتناول اللقاء سبل مزيد التعاون بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد التونسي.

وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم تونس خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي و التقني ، لاسيما في الاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجالات الطاقة والبيئة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب والفئات الهشة.