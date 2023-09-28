البنك الأوروبي للاستثمار يعرب عن استعداده لمرافقة تونس في تجسيد مشاريعها

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس “BEI” جون لوك روفيرولت Jean-Luc Revéreault.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة على أهمية التعاون المثمر بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مبرزا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية.

من جهة أخرى، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لرئيس الحكومة ملخص عن المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في عدّة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية، وعبّر عن الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.