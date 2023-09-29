الموافقة على التفويت في عقارات دولية لفائدة هذه المؤسسات



ترأس محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية المجتمعة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها .

وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على ملفات تفويت لفائدة بلديتي رواد وحزوة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وخواص، وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة.

كما تمّت الموافقة على ملفات اقتناء عقارات لازمة لمرافق عسكرية وصحية وتربوية من ضمنها ملف منشأة صحية بالقيروان.

وفي هذا الصدد شدّد الوزير على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها.