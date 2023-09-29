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وزير الفلاحة: تونس تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والتركيز على المنتوجات المدرّة للعملة الصعبة

2023/09/29 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ان تمشي الوزارة يركز على بعض القطاعات الفلاحية المدرة للعملة الصعبة على غرار الزياتين والتمور وبعض القوارص الى جانب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب، أي انتاج ما يعادل 12 مليون قنطار.

واضاف بلعاتي لدى اشرافه، الجمعة بمدينة قبلي، على يوم القروض الموسمية لقطاع التمور بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس، ان وزارة الفلاحة سعت الى توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير موسم التمور الذي يساعد في دعم الموازنة المالية للبلاد في هذا الوضع الذي يعاني من انعكاسات التغيرات المناخية وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصادات العالمية.

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