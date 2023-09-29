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توننداكس ينهي جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة وسط تداولات متواضعة القيمة

2023/09/29 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

ارتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، في ختام جلسة الجمعة، بنسبة 2ر0 بالمائة مدركا مستوى 4ر8458 نقطة في حين سجلت السوق تداول قرابة 6ر1 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وتصدّر سهم “اوفيس بلاست”، قائمة الارتفاعات، بنسبة 3ر4 بالمائة ليلغ مع الاقفال مستوى 200ر1 دينار في حين ارتفع سهم بنك الامان بنسبة 6ر2 بالمائة ليصل الى مستوى 39 دينار.

وتراجع سهم النقل، في المقابل، بنسبة 4ر3 بالمائة ليغلق على سعر 980ر10 دينار متبوعا بسهم الصناعات الكيميائية للفليور الذي خسر 8ر1 بالمائة ليصل الى مستوى 73 دينار.

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