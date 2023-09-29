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بن عروس- انتخابات المجالس المحليّة: أعوان التحيين بالهيئة الفرعية للانتخابات يواصلون نشاطهم الميداني لتحيين السجل الانتخابي

2023/09/29 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

يواصل أعوان التحيين بالهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس نشاطهم الميداني لتحيين السجل الانتخابي وتسجيل الناخبين لانتخابات المجالس المحلية.
وركّزت الفرق الميدانية عملها، اليوم الجمعة، على بعض المناطق الصناعية وزيارة عدد من الشركات المنتصبة بها، الى جانب بعض المؤسسات العمومية في عدد من المعتمديات، وزيارة عدد من المؤسسات التربوية والتكوينية، والتحوّل الى الاسواق الاسبوعية المنتصبة.
ففي معتمدية بن عروس، تركز نشاط أعوان التحيين على المنطقة الصناعية والشركات بعمادة المهيري والاحياء المجاورة لها، والتواصل مع اصحاب المحلات التجارية والخدماتية بالشوارع الرئيسية.
وفي معتمدية حمام الشط، ركز الاعوان نشاطهم على السوق الاسبوعية والتحوّل الى المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببئر الباي، وتنشيط محطات القطار ولقاء المواطنين والتواصل معهم.
أمّا نشاط نظرائهم في معتمدية حمام الانف فتركز على زيارة بعض المؤسسات العمومية كالقباضة المالية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتنشيط بعض الاحياء الشعبية.

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