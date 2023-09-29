حجز كميات هامة من المخدرات والقبض على 4 أشخاص بالمنستير..

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بادارة الشرطة العدلية وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير من ضبط شخصين مندمجين في المجال المذكور وحجز 156 قرصًا مخدرًا من نوع الاكستازي وكمية من مادة الكوكايين معدة للترويج، إضافة إلى ميزان الكتروني ومبلغ ماليّ قدره 250 د من عائدات الترويج الی جانب عدد من الشهادات الطبية، وذلك بعد مداهمة مقر إقامة احدهما بمدينة المنستير.

كما تمكنت الفرقة من ضبط شخصين مندمجين في ترويج المواد المخدرة علی مستوی المعاهد الثانوية و المٶسسات الجامعية بمدينة المنستير و قد تم في الاطار حجز عن الطرف الاول بجهة سطح جابر 67 قرص اكستازي مخدر تم إعداده للترويج بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 380 د من عائدات النشاط المذكور.

في حين حجز لدى الطرف الثاني بجهة حي العمران 14 قطعة من مخدر الزطلة معدة للترويج و كمية من مسحوق الاكستازي المعد للترويج و الاستهلاك و 50 علبة سجائر مخزنة بطريقة غير قانونية.

هذا وتم الاحتفاظ بذوي الشبهة بتعليمات من النيابة العمومية بالمنستير ومباشرة قضيتين عدليتين موضوعهما مسك و استهلاك و ترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب، فيما تتواصل الابحاث، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا للجوهرة أف أم.