فرنسا: الحكومة تنجو من تصويت لحجب الثقة

نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بفارق مريح من تصويت لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية وذلك بعد أن لجأت الى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني.

وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا فقط من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة الى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.

ويعني ذلك عمليا تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه الى مجلس الشيوخ لإقراره.

واتهم المتحدث باسم تحالف “نوب” النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ”التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين” على رغم “أزمة تضخمية هائلة” في البلاد

المصدر: فرانس برس