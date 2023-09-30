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الرائد الرسمي: صدور قرار مشترك بين وزارتي الطفولة والداخلية لمراقبة المحاضن العشوائية

2023/09/30 أهم الأخبار, مجتمع


صدر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة أمس الجمعة 29 سبتمبر 2023 القرار المشترك لوزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ ووزير الدّاخليّة المؤرّخ في 25 سبتمبر 2023 والمتمّم للقرار المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلّق بإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال.
وحسب بلاغ أصدرته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تمّ بمقتضى هذا القرار إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.

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