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“البق” يغزو باريس.. ومساع من الحكومة للقضاء عليه

2023/09/30 أخبار عالمية, أهم الأخبار, متفرقات

“يعد بق الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها”، هذا ما طلبته مدينة باريس من الحكومة يوم الخميس 28 سبتمبر لمعالجة مشكلة بق الفراش بعد “العودة الكبيرة” لهذا النوع الطفيلي، وظهوره في دور السينما، والقطار فائق السرعة ومترو الأنفاق الباريسي أيضا.
وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذا الطفيل في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات، كما أوردت صحيفة “لو باريزيان”، حث مجلس مدينة باريس الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل.
ودعا النائب الأول لعمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى تنظيم اجتماعات بشكل عاجل بين جميع المصالح المعنية من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة.
واستجابة لهذا الطلب، كتب وزير النقل، كليمنت بيون، يوم الخميس على الشبكة الاجتماعية X (تويتر السابق): “سألتقي الأسبوع المقبل مع مشغلي النقل لإبلاغهم بالإجراءات التي تم اتخاذها وكذا اتخاذ المزيد من الإجراءات لخدمة الركاب للطمأنينة والحماية”.

المصدر: سكاي نيوز

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