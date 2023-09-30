حجز قرابة 4 أطنان من السميد والفارينة الرفيعة في مخزن عشوائي بقصر هلال

أفادت وزارة التجارة في بلاغ اليوم السبت، بأنه وعلی إثر ورود معلومات مفادها تعمد شخص تخزین کمیات من السمید والفارینة الرفیعة بمخزن عشوائي بمدینة قصر هلال لغرض صنع وبیع الخبز، قام فریق للمراقبة الاقتصادیة التابع للإدارة الجهویة للتجارة بالمنستیر اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، من القیام بعملیة تفقد للمخزن المذکور أفضت الی حجز کمیات تقدر ب 1.2 طنا من مادة السمید و2.7 طنا من مادة الفرینة الرفیعة نوع PS-7.

هذا وتم استدعاء ماسک البضاعة لاستکمال الإجراءات القانونیة بتحریر محضر بحث یتعلق بمسک منتوجات مدعمة بطرق تخالف التراتیب الجاري بها العمل من الجهات المختصة في انتظار تأمين القیمة المالیة للمحجوز في الخزینة العامة للدولة.