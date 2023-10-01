سليانة: يوم مفتوح لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري وسرطان الثدي ببادرة من جمعية سنابل بلادي للعمل التطوعي

نظّمت جمعية سنابل بلادي للعمل التطوعي بولاية سليانة، اليوم الأحد، يوما مفتوحا لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري وسرطان الثدي بدار الشباب بمعتمدية سليانة الشمالية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين وفي إطار الإحتفال بأكتوبر الوردي.

وبيّنت نائبة رئيس جمعية سنابل بلادي، درة الشارني، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اليوم المفتوح مخصّص لمنظوري المركب الشبابي وكافة متساكني معتمديتي سليانة الجنوبية والشمالية، وقد استقطب إلى غاية الساعة العاشرة صباحا أكثر من 50 شخصا من أجل تقصي أمراض السكري وضغط الدم و10 نساء من أجل تقصي سرطان الثدي، ترواحت اعمارهم جميعا بين 30 و60 سنة.

وأكدت على أهمية إكتشاف المرض في بدايته، وهو ما يفسّر توزيع الحملات على امتداد السنة بهدف التقصّي والتوعية والتحسيس، داعية كافة المواطنين إلى الإقبال عليها والمشاركة فيها.

وأشارت إلى أنّ حملة مماثلة ستنتظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية يوم 8 أكتوبر الجاري بالمدرسة الابتدائية بالدريجة ببرقو، ويوم 15 أكتوبر الجاري بالكريب محطة بمعتمدية بورويس.

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