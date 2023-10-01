توزر-انتخابات: إنجاز 804 عمليات تحيين مع التركيز على الدوائر المحدثة والمناطق ذات الحساسية العالية

في إطار الاعداد لانتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر القادم، أنجزت المكاتب القارة والفرق المتنقلة المكلّفة بعملية تحيين السجل الانتخابي بولاية توزر 804 عمليات تحيين، وذلك منذ انطلاق عملية التحيين يوم 26 سبتمبر المنقضي والى غاية صبيحة اليوم الاحد، وفق ما أفاد به منسق الإدارة الجهوية للانتخابات فوزي الفضيلي.

وبيّن المصدر ذاته أن هذه عملية التحيين ستتواصل وفقا لمراحل لتشمل جميع الفئات والمناطق بالجهة من خلال برنامج يقوم على الاتصال المباشر في 40 دائرة انتخابية يؤمنه 98 عونا بين قار ومتنقل، من خلال زيارة عدد كبير من الدوائر الانتخابية والتنقل الى الأسواق الاسبوعية.

ولفت الى أنّ التنسيق جار مع جمعيات المجتمع المدني وخاصة الكشافة التونسية لتنفيذ مشاريع ومخطّط عمليات واضح ومن بينها التركيز على المناطق ذات الحساسية العالية والدوائر الانتخابية المحدثة بمناسبة الانتخابات المحلية بإعطائها الأولوية في عملية التحيين.

وسيتم في المرحلة المقبلة من عملية التحيين التركيز على مشاريع أخرى تشمل التحيين في المناطق الصناعية والإدارات العمومية والمبيت الجامعي من خلال التنسيق مع إدارة الحي الجامعي بتوزر لتنفيذ حملة تحيين واسعة، وفق ذات المصدر.