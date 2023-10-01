هام/عفو اجتماعي جديد: وزير الشؤون الاجتماعية يكشف التفاصيل..

كشف وزير الشؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي، في حوار مع جريدة الشروق الصادرة، اليوم، أنّ الحكومة تفكّر في تنظيم عفو اجتماعي جديد العام القادم، من أجل توفير السيولة لصندوق الضمان الاجتماعي، مشدّدا على أنّه سيكون الأخير وأنّه سيتم بعد انقضائه إلى تطبيق القانون بكلّ حزم، وفق قوله.

واعتبر الزاهي أنّ الدولة أعطت أكثر من فرصة لتسوية الديون المتراكمة لفائدة الصندوق، كما أنّ بعض الوضعيات غير مقبولة بكلّ المقاييس إذ لا يعقل أن يكون ضمن المدينين مؤسّسات بنكية حيث تبلغ مديونية أحد البنوك 16 مليون دينار فيما يدين بنك آخر بـ8 مليون دينار لفائدة الصندوق.