كاس الاتحاد الافريقي – النادي الافريقي الى دور المجموعات

تاهل النادي الافريقي الى دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد ان قلب هزيمته ذهابا صفر-2 الى فوز بنتيجة 3-صفر اليوم بملعب حمادي العقربي برادس في اياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة مما مكنه من بلوغ دور المجموعات .

وسجل اهداف النادي الافريقي كل من بسام الصرارفي د 14 وكنغسلاي ايدو د30 وحمدي العبيدي د43 .

ويذكر ان النادي الافريقي تاهل مباشرة الى دور مجموعات كاس الاتحاد الافريقي بعد ان قرر الاتحاد الافريقي الغاء الدور الفاصل ما قبل المجموعات (بين الاندية المترشحة من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي والاندية النسحبة من مسابقة رابطة الابطال ).

وستجري يوم 6 اكتوبر الجاري في جهونسبورغ ( جنوب افريقيا) عملية القرعة الخاصة بتوزيع المجموعات لمسابقتي كاس الاتحاد الافريقي وكاس رابطة الابطال.