وفاة طالبة داخل مبيت: الحماية المدنية بالمنستير تُقدّم رواية جديدة للحادثة..#خبر_عاجل

في متابعة لحادثة وفاة طالبة بالمبيت الجامعي الصدّيق بقصر هلال نفى العميد جلول جاب الله المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير اليوم الاثنين، ما تم تداوله حول الوصول المُتأخر لأعوان الحماية المدنية إلى مكان الحادثة يوم الجمعة الماضي، مُوضّحًا أنّ فريق النجدة لم يُواجه أيّ إشكال للدخول إلى المبيت”.

وبيّن جاب الله، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “فريق الحماية تلقّى طلب النجدة يوم الجمعة على الساعة السابعة و55 دق، تنقّل على إثره إلى المبيت المذكور ووصلت على عين المكان في حدود الساعة السابعة و58 دق، علمًا وأنّ المبيت يبعد عن مقر الحماية حوالي 200 متر”، وفق تأكيده.

وأوضح المتحدّث أنّ فريق الحماية تدخّل ونقل الفتاة إلى المستشفى وعاد إلى مقرّ الوحدة في حدود الساعة السابعة و15 دق، مُشيرًا إلى أنّ كل هذه التحرّكات مُوثّقة بالدقيقة والساعة بفضل كاميرات المراقبة. وأكّد العميد أنّه تم فتح تحقيق على مستوى الإدارة الجهوية للحماية المدنية للوقوف على التجاوزات والإخلالات إن وجدت، داعيًا كلّ من لديه معلومة مغايرة لذلك الإدلاء بها للتفاعل معها.

ويذكر ان طالبة توفيت يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في المبيت الجامعي الصدّيق بقصر هلال من ولاية المنستير، اثر أزمة صحية. وبينت احدى الطالبات ، في تدخل خلال برنامج بوليتيكا، أنه في حدود الساعة السادسة صباحا، استفاق المبيت على أصوات طالبات ترافقن الهالكة في السكن (الغرفة)، بسبب فزعهن من الحالة التي كانت عليها زميلتهن.