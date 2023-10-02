الصحة العالمية: 4333 قتيل و8500 شخص مازالوا مفقودين في درنة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مصرع 101 من العاملين الصحيين في ليبيا، في أعقاب العاصفة دانيال التي ضربت البلاد الشهر الماضي، وتسببت في كارثة إنسانية كبيرة.

ويأتي مصرع هؤلاء العاملين الصحيين ضمن 4333 شخصًا وثقت منظمة الصحة العالمية وفاتهم في أعقاب العاصفة، فضلًا عن أكثر من 8500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

وقبل أن تضرب العاصفة دانيال البلاد، كان النظام الصحي الليبي يعاني من اضطراب شديد بسبب الصراع الذي طال لأكثر من عقد من الزمن.

ولا تزال مرافق الرعاية الصحية تواجه نقصًا حادًا في الموظفين والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية.

وفي 10 سبتمبر الماضي، ضربت العاصفة القوية شرق ليبيا وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار في مجرى نهر عادة ما يكون جافا، في حين جرفت المياه معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، مع آلاف السكان.

المصدر: سكاي نيوز عربية