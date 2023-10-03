عاجل/ الاحتفاظ بعون أمن تسبّب في وفاة شاب بعد أن صدمه بالسيارة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، لأعوان إحدى فرق المرور بالاحتفاظ بعون أمن يعمل بمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، إثر ارتكابه ليلة أمس حادثا بواسطة سيارة إدارية مما أدّى إلى وفاة شخص على متن دراجة نارية بجهة الزهروني، وفق ما أفاد به لموزاييك سامي الصمادحي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2.

وحسب ذات المصدر، فإنّه وفي حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة أمس الاثنين، كان عون الأمن بصدد قيادة سيارة إدارية بجهة الزهروني فاصطدم بدراجة نارية قادمة من الاتّجاه المعاكس وعلى متنها شابان، تمّ نقلهما إلى المستشفى حيث توفي أحدهما صباح اليوم الثلاثاء، في حين مازال الثاني بغرفة العناية المركزة بسبب خطورة إصاباته.

وأكّد سامي الصمادحي لموزاييك أنّه تقرّر فتح بحث تحقيقي من أجل شبهة القتل على وجه الخطأ بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.