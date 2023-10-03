مطار قرطاج: تفكيك شبكة دولية تنشط في تدليس التأشيرات والهجرة عبر صربيا

تمكن اعوان مصلحة الإجراءات الحدودية بمطار تونس قرطاج من ضبط مسافرين من جنسيات إحدى الدول المجاورة أثناء تقدمهما للسفر باتجاه إحدى الدول الأجنبية بإستعمال جوزات سفر مُدرج بها تأشيرات يشتبه في كونها مفتعلة وحيث اقتضت تعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بهما.

وبمواصلة الأبحاث على صعيد مصلحة الأبحاث العدلية بمطار تونس قرطاج، تم الكشف عن تورط مجموعة من الأنفار (02 من الجنسية التونسية ونفر من جنسية إحدى الدول المجاورة) في تكوين وفاق مختص في تدليس تأشيرات سفر مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دولار في اتجاه دولة أجنبية ومساعدة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا للمغادرة عبر دولة صربيا ومنها إلى دول أوروبا الغربية.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإحالة التونسيين سالفي الذكر بحالة تقديم وإدراج النفر الثالث بالتفتيش، وبإحالتهم على أنظار النيابة العمومية بتونس تم فتح قضية تحقيقية في الغرض موضوع “جرائم تكوين عصابة والإنخراط فيها وتكوين وفاق والتدليس قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص ومسك وتدليس وإفتعال وثائق” والأبحاث متواصلة.