البرلمان: التصويت بالرفض على مشروع هذا القانون..

صوّت أعضاء مجلس نوّاب الشعب اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 بقصر باردو، على رفض الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 02/2023 والمتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

وصوّت أعضاء البرلمان ضد هذا الفصل بـ 28 نعم و89 رفضا مقابل احتفاظ 8 نواب بأصواتهم.

وصادق النواب، في المقابل، على عنوان مشروع هذا القانون عدد 02/2023 بـ 61 نعم و6 احتفاظ و49 رفضا.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، إلى التخلي عن فكرة اعتبار مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين مؤسسات العمل الثقافي وحذف هذه المراكز من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهو ما سيمكن من توفير إطار قانوني واضح للمسارح الجهوية وآليات تسيير تتسم بالحوكمة وتضمن نجاعتها وديمومتها.