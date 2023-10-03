عاجل/ الإحتفاظ بعبير موسي..

بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تم الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء اليوم الثلاثاء، حسب ما افاد به نافع العريبي محامي عبير موسي في تصريح لاذاعة الديوان.

وقال المصدر ذاته ان دفاع موسي لم يتمكن من الدخول لزيارتها لافتا الى أن ممثل فرع المحامين بتونس دخل الى مركز الأمن الموقوفة فيه عبير موسي وأعلمهم بهذا القرار .

وكان قد تم عشية اليوم الثلاثاء،نقل عبير موسي الى مركز الامن بحلق الوادي، بعد توجهها الى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لايداع مطلب طعن في اوامر رئاسية، حي تم رفض قبول المطلب، وفق ما وثقته موسي في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك.