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حجز كمية 4260 علبة طماطم لدى تاجر مواد غذائية بالجديدة

2023/10/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن فريق للمراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة بالتنسيق مع مصالح أعوان الحرسالوطني بطبربة، اليوم من حجز 4260 علبة من مادة الطماطم مضاعفة التركيز حجم (800 غرام) تحمل علامات تجارية مختلفة لدى تاجر مواد غذائية بالجملة بجهة الجديدة بسبب عدم استظهاره بفواتير، الشراء، وفق معطيات الادارة الجهوية للتجارة ء.
يأتي ذلك في إطار أعمال المراقبة المشتركة للتصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية في المواد الاستهلاكية الأساسية، ة
ويجري العمل على استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة بيع الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة وتأمين قيمتها المالية المقدرة بـ 17040 دينارا بالخزينة العامة .

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