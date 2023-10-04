عاجل/ إصابة طفل ثان بجرثومة “شيغيلا” في سيدي بوزيد

تاكد تسجيل اصابة ثانية بجرثومة “الشيغيلا” بسيدي بوزيد، وذلك بعد ان تولت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فتح بحث ميداني على إثر إشعارها بحالة مؤكدة بإصابة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات بجرثومة الشيغيلا بمنطقة “النوايل” من معتمدية بئر الحفي.

وقد تاكدت اصابة الطفل بالجرثومة بعد أخذ عينات من مياه الشرب من المطبخ العائلي ومن المدرسة والمياه المستعملة للشرب مجهولة المصدر قصد إجراء التحاليل المخبرية بالإشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة إضافة الى مراقبة الكلور الراسب بالماء.

هذا وتم عزل الطفل المصاب بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وفق ما أكده لموزاييك مصدر من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة.

يذكر ان ولاية سيدي بوزيد سجلت منذ حوالي 4 ايام اصابة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بجرثومة “الشيغيلا” بمعتمدية سيدي علي بن عون.

يشار الى ان “شيغيلا” هي بكتيريا تصيب الجهاز الهضمي وتسبب الإسهال.