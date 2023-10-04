تونس والجزائر توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثُنائية لتنمية المناطق الحدودية

بمناسبة انعقاد الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 04 أكتوبر 2023 بالعاصمة الجزائرية، انعقدت اليوم 04 أكتوبر 2023 جلسة عمل بحضور رئيس الحكومة التونسية احمد الحشاني والوزير الاول الجزائري ايمن عبد الرحمان، تمّ خلالها ابرام 26 إتفاقية مشتركة بين البلدين شملت عدة قطاعات.

كما تولى وزبر الداخلية كمال الفقي ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين تتعلق بإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين البلدين.

وعلى هامش الندوة تمّ يوم أمس 03 اكتوبر 2023 عقد لقاء ثنائي بين وزيري داخلية البلدين للتداول بشأن التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين في مجالات إختصاص الوزارتين لاسيما الأمنية منها والمتعلقة بمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتبادل المعلومات.

كما كان اللقاء مناسبة اكد خلالها الجانبان على ضرورة تفعيل الاتفاقات الممضاة بين الطرفين وعقد جلسات اللجان المشتركة في المجال الأمني والحماية المدنية وتجسيم ما تم الإتفاق في شأنه خلال الإجتماع الأول لولاة الولايات الحدودية التونسية الجزائرية المنعقد بتونس يومي 06 و07 اكتوبر 2018 وعقد الإجتماع الثاني بالجزائر في موعد يتم الإتفاق في شأنه بين الجانبين.

هذا، وقد تم الإتفاق على مزيد التنسيق بين البلدين قصد تدعيم الجهود المشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وتفكيك الشبكات الإجرامية للإتجار بالبشر الناشطة بالبلدين وتشديد مراقبة الحدود لمنع تسرب المهاجرين غير النظاميين.