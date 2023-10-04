عاجل/ قضية التٱمر: استدعاء العياشي الهمامي للمثول أمام قطب مكافحة الارهاب

رسميا.. المغرب تستضيف مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال..#خبر_عاجل

تونس والجزائر توقّعان اتفاقا للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة

هلاك كهل اثر سقوطه من علو حوالي 04 أمتار بحضيرة بناء..

ميكانيكي يخدر الضحايا ويسرق الكلى..!!

2023/10/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت السلطات في باكستان، إطاحة عصابة إجرامية كانت تجري مئات العمليات الجراحية بطريقة غير قانونية، لاستئصال الكلى وبيعها لأشخاص أثرياء.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية عن رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي، قوله إن زعيم العصابة المعروف باسم “دكتور فؤاد”، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كليتهم بطريقة غير قانونية.

وأضاف أن العصابة كانت تبيع هذه الكلى لعملاء أثرياء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية (34 ألف دولار) لكل كلية.

وأوضح أن “دكتور فؤاد” كان يتلقى المساعدة خلال العمليات الجراحية من ميكانيكي سيارات لم يذكر اسمه، كان يكلف بإجراء التخدير.

وكانت العصابة تستدرج المرضى من المستشفيات وتجري عليهم العمليات في أماكن خاصة، في لاهور وكشمير.

وأشار نقوي: “تمكنوا من القيام بذلك في كشمير، في ظل غياب قانون يتعلق بزراعة الكلى، لذلك كان من السهل إجراء العمليات هناك”.

وتم تأكيد 3 حالات وفاة حتى الآن من جراء هذه الجراحات بحسب المسؤول ذاته، بينما تواصل السلطات المحلية إجراءات التحقيق.

سكاي نيوز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn