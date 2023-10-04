توننداكس يراوح مكانه في إقفال الإربعاء

راوح توننداكس مكانه في إقفال، الإربعاء، تقريبا، وسجل ارتفاعا لم تتجاوز نسبته 0،04 بالمائة وبلغ مستوى 8481،9 نقطة وسط معاملات لم تتخط 1،9 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة المغرب الدولي للإشهار “ميب”، قائمة الارتفاعات اذ زادت قيمته بنسبة 3،9 بالمائة وأنهى الحصّة عند مستوى 0،530 دينار. وتمكّن السهم من تحسين أدائه بنسبة 25 بالمائة منذ بداية سنة 2023.

وارتفع سعر سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 1،3 بالمائة وأقفل عند 89،990 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 65 ألف دينار.

في المقابل، تراجعت قيمة سهم مجموعة تواصل القابضة، بنسبة 3،6 بالمائة وبلغت 0،540 دينار، وقدّرت الأموال المتداولة على السهم ذاته ب5 آلاف دينار.

كما تدحرج سعر سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 1،9 بالمائة (7،110 دينار)، مسجلا حجم تداول بقيمة 156 ألف دينار.

واستأثر سهم التجاري بنك، بأكبر حجم تداول بقيمة 201 ألف دينار وحافظ على مستوى 42،500دينار.