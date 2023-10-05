تفاديا لانتشار “البق”: الجزائر تشدّد الإجراءات الصحية في المعابر الحدودية

شددت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، الإجراءات الصحية في نقاط العبور لتفادي انتشار حشرة بق الفراش، التي غزت المدن الفرنسية في الأيام الماضية وفق ما ورد في بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

وأكدت الوزارة على ضرورة “تطبيق اللوائح الصحية الدولية ومهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود، تحسبا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر”.

وأضافت بأنه تم تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق”.

وغزت حشرة بق الفراش المدن الفرنسية، مما أثار انشغال الجزائريين بشأن احتمال انتقالها إلى بلادهم نظرا لحركة التنقل الكثيفة بين البلدين.