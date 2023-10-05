ارتفاع خدمة الدين بنسبة 19.6% موفى سبتمبر

فتح تحقيق اثر العثور على شيخ تسعيني مشنوقا في شجرة بسيدي بوزيد

عاجل/ تراجع نسبة التضخّم إلى 9%

سوريا: إرتفاع عدد ضحايا هجوم المسيّرات على كلية حربية الى 100 قتيل..

خدمة الدين تزيد بنسبة 19،6 بالمائة موفى سبتمبر 2023

2023/10/05 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

سجلت خدمة الدين ارتفاعا بنسبة 19،6 بالمائة لتبلغ 7،6 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات نقدية ومالية نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.

وتطوّرت احتياطات تونس من العملة الصعبة بنسبة 13،5 بالمائة لتقدر ب26،4 مليار دينار، ما يعادل 118 يوم توريد، حاليا، مقابل 23،2 مليار دينار، ما يعادل 106 أيّام توريد، بتاريخ 4 أكتوبر 2022.

وأرجع البنك المركزي هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 41،7 بالمائة لتبلغ 5،8 مليار دينار، حاليا، مقابل 4،1 مليار دينار في موفى سبتمبر 2022.

كما يعزى هذا التطوّر إلى ارتفاع مداخيل العمل بنسبة 4،8 بالمائة لتتجاوز 7،6 مليار دينار يوم 30 سبتمبر 2023.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn