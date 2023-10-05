بورصة تونس تسجل تراجعا طفيفا في إقفال الخميس

أقفلت بورصة تونس معاملات، الخميس، على تراجع طفيف وتقلص توننداكس بنسبة 0،04 بالمائة وبلغ مستوى 8478،5 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 2،6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم بي هاش للإيجار المالي قائمة الارتفاعات وتطوّر سعره بنسبة 5،8 بالمائة وأقفل عند مستوى 3،260 دينار. وقدّرت الأموال المتداولة على السهم في حدود 6 آلاف دينار.

كما ارتفعت قيمة سهم شركة دليس القابضة بنسبة 3،2 بالمائة وبلغت 12،900 دينار. وجذب السهم معاملات بقيمة 7 آلاف دينار.

في المقابل، تراجع سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بنسبة 4،4 بالمائة إلى حدود 4،340 دينار فيما لم تتجاوز الأموال المتداولة على السهم قيمة 3 آلاف دينار. وتمكن السهم من تحسين أدائه بنسبة 8،5 بالمائة منذ بداية سنة 2023.

وتدحرج سهم شركة النقل بنسبة 3،8 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 10،800 دينار. وجذب السهم معاملات بقيمة 25 ألف دينار.

واستأثر سهم بنك الأمان، ولليوم الثاني على التوالي، بأكبر حصّة من المعاملات في حدود 688 ألف دينار. وأقفل عند سعر 40 دينارا بعد تحقيق زيادة بنسبة 3،1 بالمائة.