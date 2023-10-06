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الحمامات: الإطاحة بمروّج مواد مخدرة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية..

2023/10/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لـفرقة الشرطة العدلية بالحمامات مفادها تعمد أحد الأنفار ترويج المخدرات في الأوساط الشبابية والتلمذية بجهة المرازقة.

للغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ونصب كمين محكم للمعني وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية أمكن القبض عليه وحجز نصف صفيحة من مخدر القنب الهندي (زطلة) وعدد 09 اقراص مخدرة نوع “اكستازي” وعدد 01 غرام من مادة الهيروين ومبلغ مالي وميزان الكتروني وآلة حادة “سيف” تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل “ترويج المخدرات” والأبحاث متواصلة.

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