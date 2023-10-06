محامي عبير موسي: “موكّلتي مُتمسّكة بكونها في حالة احتجاز قسري”

قال نافع العريبي محامي الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ان “موكّلته تتمسك بكونها في حالة احتجاز قسري”.

واضاف العريبي في تصريح اعلامي عقب ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن موسي، اليوم الجمعة، ان “بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقها هي بطاقة باطلة، حيث تم احتجازها واختطافها لمدة 48 ساعة ليتم احالتها على قاضي التحقيق لاضفاء الشرعية القانونية”.

وتابع العريبي انه “لا يمكن اضفاء شرعية قانونية في ظل اجراءات جزائية خاطئة وباطلة”.

واكد العريبي ان عبير موسي متمسكة بحقها في تقديم جميع الشكايات المتاحة قانونيا، للمنظمات الدولية والقضاء التونسي.