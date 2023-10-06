العثور على جُثة إمرأة متحلّلة ومتعفّنة.. والاحتفاظ بزوجها!..

أفاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت سيف الدين العبيد، انه تم العثور على جثة متعفنة و متحلله بوادي الذيبة بمنطقة الجواودة من معتمدية منزل بورقيبة.

واكد سيف الدين العبيد في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الجمعة، ان مساعد وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق قد تحولا على عين المكان بحضور وحدات الحماية المدنية و فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني حيث تم اجراء كل المعاينات لمكان الحادثة وكذلك الجثة المتاكلة والمتحللة في جزء كبير منها.

هذا واثر اجراء المعاينة والتحريات تبين انها تعود لجنس الاناث وهى امراة في العقد الثاني من العمر متزوجة اصيلة سيدي منصور الجواودة وتقطن بمدينة تينجة، وباتمام المعاينات اذن وكيل الجمهورية برفع هذا الجثة وتحويلها للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للتشريح وذلك للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما تم الاذن بفتح بحث تحقيقي.

وحسب ذات المصدر، فقد اذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بزوج الضحية من أجل شبهة جريمة القتل العمد مع سابقة الاصرار والترصد لمواصلة البحث معه ومع كل من سيكشف عنه البحث، وفق تعبيره.