رئيس بلدية سابقة وصيدلانية/فتح تحقيق ضد صاحبة شركة أدوية بمنوبة..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي ضد صاحبة شركة لتوزيع الأدوية بسبب امتناعها عن تزويد الصيدليات ببعض الأدوية رغم توفرها لديها.

وحسب ما أكده مصدر قضائي في تصريح لاذاعة موزاييك فإنه وفي إطار حملات مكافحة الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية بما فيها الأدوية، تولت الوحدات الأمنية وأعوان المراقبة الاقتصادية ومتفقدي الصيادلة، تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، ضبط شركة لتوزيع الأدوية صاحبتها رئيسة بلدية سابقة وصيدلانية، بصدد احتكار أنواع من الأدوية المفقودة في السوق، وذلك بالامتناع عن تزويد الصيدليات بالأدوية رغم توفرها لديها، إضافة إلى عدم حصولها على شهادة الوقاية التي يوجبها القانون لممارسة ذلك النشاط.

وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد صاحبة الشركة ومباشرة الأبحاث اللازمة في حقها.