خطير/ الكشف عن وفاق إجرامي مختص في تهريب السيارات الأجنبية وتفكيكها وبيعها..

على اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها تعمد مجموعة من الأنفار أصحاب محلات بيع قطع الغيار المستعملة بجهة أريانة اقتناء السيارات الأجنبية المهربة وإخفائها ثم تفكيكها والتفريط فيها بالبيع في شكل قطع غيار بعد طمس معالمها بفسخ أرقام هياكلها.

للغرض تم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وبعد التنسيق مع النيابة العمومية والحصول على الأذون الكتابية اللازمة وبعد عمليات الرصد تمت مداهمة محل سكنى تابع لذي الشبهة الرئيسي أين أمكن ضبط برفقته عدد 03 أنفار وقد كانوا جميعا بصدد تفكيك سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي وتعمدوا فسخ رقم هيكلها بواسطة آلة قص.

هذا وبالتحري مع المشتبه فيه الرئيسي اعترف باقتناء العربة من لدى نفر من جنسية إحدى الدول المجاورة وتعمد رفقة 03 أنفار عاملين معه بمستودعه تفكيكها وطمس رقم هيكلها وقد تم حجز جميع القطع التابعة للسيارة وتأمينها لدى قابض الديوانة ببن عروس.

بإجراء عملية تفتيش بتوابع المحل تم العثور على مجموعة هامة من قطع الغيار التابعة لسيارات فاخرة كما تم حجز مجموعة كبيرة من مفاتيح تشغيل لسيارات ومبلغ مالي قدره 17 ألف دينار (تم تأمينه بالخزينة العامة) كما تم تسخير كل من مصالح #الشرطة_الفنية_و_العلمية لإعداد ملف فني في الغرض ومصالح إدارة النقل البري للتثبت من الأرقام التسلسلية للمحركات المعروضة بالمستودعات وحجز سياراتين يستغلهما المعني قصد عرضها على المعاينات الفنية للتثبت من وضعيتهما.

باستشارة النيابة العمومية ومدّها بحيثيات الموضوع أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف وحجز كل قطع الغيار الموجودة بالمستودعات حجزا صوريا والأبحاث متواصلة.