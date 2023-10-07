اتحاد الشغل يدعو لدعم المقاومة الفلسطينية عقب عملية “طوفان القدس”

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت عن دعمه للمقاومة الفلسطينية عقب عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم في قطاع غزة على إسرائيل.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الشعوب العربية إلى دعم المقاومة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمقاومة والاستعداد للتصدي للمجازر التي ترتكبها آلة الدمار الصهيونية، وفق البيان.

وقال الاتحاد إن عملية “طوفان الأقصى” جاءت ردا على “تصاعد جرائم الكيان الصهيوني وتعدد مجازره في حق الشعب الفلسطيني وصفعة للحكام العرب الذين هرولوا للتطبيع مع الكيان الغاصب والذين عبروا عن استعدادهم للتطبيع”.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن المقاومة هي “السبيل الأنجع والأضمن لاسترداد الحق واستعادة الأرض وتحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم السبت عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.