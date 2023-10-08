جريمة قتل شاب عشريني في نابل..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل، بفتح بحث تحقيقي تعهّد به أحد قضاة التحقيق للكشف عن ملابسات وفاة شاب عشريني، إثر تعرّضه ليلة أمس السبت إلى الاعتداء بواسطة سكين من طرف شاب آخر بسبب خلاف بينهما.

وحسب المعطيات أولية التي اوردتها إذاعة موزاييك حول الواقعة التي جدّت ليلة أمس بجهة منزل حرّ من معتمدية منزل تميم، فإنّ خلافا نشب بين الهالك وأحد معارفه، حيث عمد هذا الأخير إلى التسلّح بواسطة سكين وطعنه في أكثر من مناسبة ممّا أدى إلى وفاته.

وقد تقرّر إسناد إنابة قضائية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم لمباشرة الأبحاث اللازمة وإلقاء القبض على المظنون فيه وتقديمه للعدالة.