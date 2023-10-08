اتحاد الشغل يدعو لدعم المقاومة الفلسطينية عقب عملية “طوفان القدس”

الاحتفاظ بكاتب محكمة يرأس جمعية بشبهة تبييض الأموال..وهذه التفاصيل..

الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الافتتاحية): نتائج مباريات الدفعة الأولى

مقتل 100 إسرائيلي في عملية “طوفان الأقـ.ــصى”..#خبر_عاجل

جريمة قتل شاب عشريني في نابل..وهذه التفاصيل..

2023/10/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل، بفتح بحث تحقيقي تعهّد به أحد قضاة التحقيق للكشف عن ملابسات وفاة شاب عشريني، إثر تعرّضه ليلة أمس السبت إلى الاعتداء بواسطة سكين من طرف شاب آخر بسبب خلاف بينهما.

وحسب المعطيات أولية التي اوردتها إذاعة موزاييك حول الواقعة التي جدّت ليلة أمس بجهة منزل حرّ من معتمدية منزل تميم، فإنّ خلافا نشب بين الهالك وأحد معارفه، حيث عمد هذا الأخير إلى التسلّح بواسطة سكين وطعنه في أكثر من مناسبة ممّا أدى إلى وفاته.

وقد تقرّر إسناد إنابة قضائية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم لمباشرة الأبحاث اللازمة وإلقاء القبض على المظنون فيه وتقديمه للعدالة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn