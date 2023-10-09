“آفاق تونس” يؤكد عدم مشاركته في الانتخابات المحلية

أكد المجلس الوطني لحزب “آفاق تونس” عدم مشاركته في الانتخابات المحليّة، المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح الحزب، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا القرار يأتي للتعبير عن “رفضه لخيارات سياسية هجينة لم ولن تساهم في تغيير حياة التونسيين”، وقال إن هذه الانتخابات “مواصلة لإضاعة الوقت والجهد والموارد”.

وتمثل الانتخابات المحلية، التي ستجري بصيغة الاقتراع على الأفراد وستفضي إلى انتخاب 279 مجلسا محليا في مختلف أنحاء البلاد، أولى مراحل انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية إلى جانب مجلس نواب الشعب.

وفي موضوع آخر، دعا حزب “آفاق تونس” إلى الكف عن التتبّعات الجزائية المثارة ضد المعارضين والصحفيين “خارج إطار الشبهات المتأكدة في جرائم الحق العام”، وفق نص البيان.

وطالب بإسقاط القضايا المتعلّقة بهم واحترام الحريّات السياسية و”الابتعاد عن المضايقات المتواصلة التي تتعرض لها القوى السياسية والمدنية”.

كما دعا إلى معالجة المشاغل الحقيقية للمواطنين والمرور بالسرعة القصوى إلى الإصلاحات الهيكليّة الحقيقية في مختلف القطاعات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في الحياة اليومية للتونسيين.