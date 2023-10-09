الحمامات: تفاصيل الإطاحة بمرتكب سلسلة من السرقات واسترجاع جزء هام من المصوغ…

في إطار السعي المتواصل لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وخاصة منها ظاهرة السرقات من داخل المحلات السكنية، تقدمت إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بالحمامات الشمالية امرأة راغبة في تسجيل قضية عدلية من أجل سرقة قطع هامة من مصوغها من داخل محل سكناها، حيث أفادت وأنها تفطنت لفقدان كمية هامة من المصوغ دون وجود أية آثار خلع وقد قدرت القيمة الجملية للمسروق بحوالي 100 ألف دينار.

وبإيلاع الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية والمعاينات الفنية أمكن حصر الشبهة في القائم بأعمال البستنة بالمنزل منذ 10 سنوات تقريبا والذي بإلقاء القبض عليه والتحري معه اعترف بارتكابه لعملية السرقة على مراحل منذ منتصف الصائفة المنقضية بعد تحوزه على نسخة من المفتاح مُلقى بالحديقة واستغلاله في الولوج الى المنزل.

هذا وتولى على عدّة مراحل سرقة كمية هامة من المصوغ والتفريط فيها بالبيع لمصاغتين بالجهة مفيذا أنه تولى انفاق المال على ملذاته الخاصة.

هذا وبالتنقل رفقة ذي الشبهة إلى الغرفة المخصصة له بالمنزل وإجراء عملية التفتيش أمكن حجز نسخة من المفتاح ومجموعة من المصوغ محل السرقة كما أمكن حجز جزء هام من المصوغ من محلي الصياغة ومن داخل محل سكناه بجهة بئر بورقبة.

تجدر الإشارة أنه بمزيد التحري مع ذي الشبهة اعترف أيضا باستيلائه على جملة من المصوغ من منزل شقيقة المتضررة الأولى مستغلا تواجدها بالخارج قدرت قيمته الجملية بحوالي 7000 دينار.

باستشارة النيابة العمومية بقرمبالية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السرقة من داخل محل مسكون باستعمال مفاتيح مفتعلة والمشاركة في ذلك” ومن أجل “السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع” والأبحاث متواصلة.