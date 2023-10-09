من بينهم وزير النقل: لجنة العلاقات الخارجية تطلب الاستماع لعدد من الوزراء

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، جلسة اليوم الاثنين 09 أكتوبر 2023، خصصت للاطلاع على مشروع برنامج عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتمّ في مستهل الاجتماع تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين، و تأكيد المساندة التامة للقضية الفلسطينية، مع تثمين ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص.

وتطرّق الاجتماع إلى برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

وأكّد النواب، حسب بلاغ صدر عن البرلمان، ضرورة تجديد طلبات الاستماع الى الوزراء المعنيين ومن بينهم وزير النقل بخصوص مشاغل الجالية التونسية بالخارج وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار تذاكر السفر والاشكاليات المرتبطة بحماية الامتعة وفضاءات الموانئ ومحيطها.

كما أكدوا ضرورة إيلاء الهجرة غير النظامية المكانة اللازمة باعتبار تأثيرها المباشر على الأمن القومي.

وتطرّق أعضاء اللجنة من جهة أخرى إلى الصعوبات التي يواجهها التونسيون المقيمون بالخارج عند استخراج الوثائق الإدارية، والى التأثيرات السلبية للشغورات سواء على مستوى التمثيليات الديبلوماسية أو على مستوى التمثيل النيابي للتونسيين بالخارج.

وفي خاتمة الأشغال قدّم النواب عددا من محاور برامج التكوين بالأكاديمية البرلمانية.